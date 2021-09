Charleville-Mézières Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Ardennes, Charleville-Mézières Concert Miroir Nomade 2.0 Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, le dimanche 19 septembre à 18:00

De Bagdad à Paris, l’exil a toujours été une source d’inspiration pour Fawzy. Ce double enracinement, à la fois douloureux et transcendant se reflète dans ses compositions depuis plus de 40 ans. C’est avec son fils Amin qu’il partage cette histoire, créant une alchimie nouvelle. Entre Orient et Occident, c’est un double miroir que le duo offre au public, où les arabesques se mêlent en harmonie. Concert duo : Fawzy Al-Aiedy au chant et à l’oud / Amin Al-Aiedy à la contrebasse et l’oud Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:15:00

