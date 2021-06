Concert Miroir Nomade 2.0 (Duo) Auberge de La Grande Ferme, 19 août 2021-19 août 2021, Saint-André-d'Embrun.

Concert Miroir Nomade 2.0 (Duo)

Auberge de La Grande Ferme, le jeudi 19 août à 19:00

De Bagdad à Paris, l’exil a toujours été une source d’inspiration pour Fawzy. Ce double enracinement, à la fois douloureux et transcendant se reflète dans ses compositions depuis plus de 40 ans. Aujourd’hui c’est avec son fils Amin qu’il partage cette histoire, créant une alchimie nouvelle. Entre Orient et Occident, c’est un double miroir que le duo offre au public où les arabesques se mêlent en harmonie. Les arrangements d’Amin Al Aiedy créent une nouvelle dynamique en utilisant les richesses harmoniques et rythmiques de la musique occidentale, en harmonie avec l’oralité mélodique et la philosophie du monde oriental. L’oud avec ses doubles cordes accompagne la mélodie tout en créant une polyrythmie que la contrebasse amplifie et harmonise.

Réservation dîner et concert

Fawzy & Amin ont à cœur de nous faire découvrir le folk oriental arrangé de façon actuelle par Amin

Auberge de La Grande Ferme SAINT ANDRE D’EMBRUN Saint-André-d’Embrun Hautes-Alpes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T19:00:00 2021-08-19T20:00:00