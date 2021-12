Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges CONCERT MIRECOURT JAZZ NIGHT Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

CONCERT MIRECOURT JAZZ NIGHT Mirecourt, 26 mars 2022, Mirecourt. CONCERT MIRECOURT JAZZ NIGHT Espace Flambeau Avenue Charles Duchene Mirecourt

2022-03-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-26 Espace Flambeau Avenue Charles Duchene

Mirecourt Vosges Mirecourt Mirecourt Jazz Night 7

Trio Lorando Hoffmann (jazz manouche trio),

MFB ou Mother funkers Band ( soul – funk – jazz),

Mirecourt Jazz Orchestra (swing – jazz),

Soirée organisée par l’association Mirecourt Jazz diffusion avec le concours de l’École Intercommunale de Musique.

Réservations : Office de Tourisme de Mirecourt

En partenariat avec la ville de Mirecourt, la Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire, le Crédit Agricole Alsace Vosges et Magnum la radio. +33 3 29 37 01 01 Espace Flambeau Avenue Charles Duchene Mirecourt

dernière mise à jour : 2021-12-16 par OT MIRECOURT

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Espace Flambeau Avenue Charles Duchene Ville Mirecourt lieuville Espace Flambeau Avenue Charles Duchene Mirecourt