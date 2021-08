Tergnier Tergnier 02700, Tergnier Concert : Miossec et Pur Sang Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: 02700

Tergnier 02700 Tergnier 10 En 1995 sortait Boire, le premier album de Miossec. Un disque au petit budget, sec, sans batterie, loin des canons de l’époque avec ses paroles rugueuses.

Vingt-cinq ans et onze albums plus tard, le Brestois « tendre comme le granit », c’est ainsi qu’Alain Bashung l’a décrit, offre dans sa nouvelle tournée une relecture de ce premier opus. Les mêmes chansons, revues sous la lumière du jour, malaxées, réarrangées de fond en comble, auxquelles viennent se greffer les chansons écrites pour les autres, celles qui font écho, celles qui les prolongent.

En 1ère partie :

