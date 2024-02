Concert Minuit 10 Salon de Musique Salon-de-Provence, vendredi 16 février 2024.

Après deux ans d’attente, Minuit 10 revient sur scène pour fêter avec vous la sortie de leur deuxième album, ‘Sans Bruit’. Et ça se passe à l’IMFP !

Minuit 10 est un groupe qui innove, bouscule les codes et se joue des frontières. Véritablement inclassable, le quintet s’est étiqueté jazz-progressif mais c’est aussi une musique qui emprunte avec la même élégance à la musique baroque, à la chanson, à la musique folk et au blues. Cherchant toujours à se réinventer, le groupe a su rester cohérent au cours de sa décennie d’existence et s’est forgé une identité unique.



Leur dernier album, ‘Sans Bruit’, voit l’arrivée de Morgane Cadre au chant et Guilhaume Renard à la contrebasse inaugurer un nouveau virage. Cet opus célèbre avec brio la beauté de l’invisible, de l’inaudible et du caché, de ceux qui passent sans faire de bruit et qu’on ne remarque presque pas.

‘Les Enfants de l’Amour’, leur premier album paru en 2019, a été un franc succès et a confirmé le groupe comme étant « l’une des valeurs sûres d’un nouveau jazz » (Journal Ventilo). S’en est suivi une tournée nationale avec quelques très belles scènes et festivals Marseille Jazz des cinq continents, Jazz in Marciac, finaliste du tremplin Jazz à Vienne, le Théâtre Denis (Hyères), le Cri du Port (Marseille), Jazz à Porquerolles, Nîmes Métropole Jazz Festival, le Jam (Montpellier), le Studio de l’Ermitage (Paris), Jammin’Juan, Festival Le Chaînon Manquant (Laval)…



Thibaud Rouviere chant & guitare

Morgane Cadre chant

Sylvain Rouviere guitare

Guilhaume Renard contrebasse

Etienne Rouviere batterie, clavier, chant EUR.

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16 22:00:00

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salondemusique@imfp.fr

