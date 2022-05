Concert Minot Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: 79200

Concert Minot Parthenay, 1 juin 2022, Parthenay. Concert Minot Ecole de musique 19 Avenue Wilson Parthenay

2022-06-01 19:00:00 – 2022-06-01 20:30:00 Ecole de musique 19 Avenue Wilson

Laissez-vous embarquer dans un concert inoubliable organisé par l'École de musique communautaire !

Ecole de musique 19 Avenue Wilson Parthenay

