Die Die Die, Drôme Concert – Minor Sing / Jump Around Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert – Minor Sing / Jump Around Die, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Die. Concert – Minor Sing / Jump Around 2021-07-09 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-09 22:15:00 22:15:00 Rue Kateb Yacine Quartier les Aires

Die Drôme Voilà 10 ans qu’ils tournent dans les plus beaux festivals de France et d’Europe, de Jazz à Vienne aux Djangofolllies en Belgique, en passant par le Petit Journal Montparnasse, Berlin, Genève, Prague ou Zurich… Un spectacle du Festival Crest Jazz Vocal. +33 4 26 58 80 35 dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Die Adresse Rue Kateb Yacine Quartier les Aires Ville Die