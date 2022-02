Concert : “Minka” Dinard, 15 avril 2022, Dinard.

Concert : “Minka” Emeria Dinard 1, avenue du Château Hébert Dinard

2022-04-15 18:00:00 – 2022-04-15 20:30:00 Emeria Dinard 1, avenue du Château Hébert

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

Duo d’origine nantaise, Minka vous convie à un voyage musical à travers la Pop et la Soul, en revisitant l’univers de Stevie Wonder, Amy Winehouse, Lianne La Havas et bien d’autres.

Un mélange subtil, idéal pour des moments feutrés ou festifs.

Laissez-vous transporter par la voix envoûtante d’Ilona (chant) et le jeu aérien de Mathieu (claviers).

Une pause goûter ou apéritif en musique !

Vendredi 15 avril 2022 – De 18h à 20h30 – Au bar de l’Emeria

+33 2 99 16 78 10 https://www.emeriadinard.com/fr/restauration.html

