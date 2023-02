Concert « Miniature » avec Francesca Romana Di Nicola Route de la Corniche, 3 juin 2023, Hendaye .

Concert « Miniature » avec Francesca Romana Di Nicola

Abbadia, le Château-Observatoire

2023-06-03 20:00:00 – 2023-06-03

Route de la Corniche

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Francesca Romana Di Nicola vous invite à un moment de douceur au son de sa harpe, dans un cadre enchanteur le vendredi 3 juin.

C’est à Abbadia qu’elle a choisi de tourner son dernier clip plein de poésie, en 2022. Elle revient aujourd’hui pour s’y produire en concert.

Laissez-vous porter par des rythmes surprenants et plein de créativité, mêlant musique et poésie. Polyglotte, Francesca vous fera voyager de chaque côté de la Bidassoa avec ses textes en français et en espagnol, ponctués de poèmes en basque.

Il est fortement recommandé d’arriver 15 minutes à l’avance. Il ne sera plus possible d’accéder au Château après le début de la balade.

Le stationnement n’est pas autorisé dans l’enceinte du Château, sauf PMR. Prévoir 10 minutes de marche depuis le parking.

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

