Concert Mini Mini Chat Mini Mini Show Place Porte Coucou Salon-de-Provence, samedi 24 février 2024.

Mini Mini Chat Mini Mini Show est un ciné concert live pour

enfants, réalisé bruité et mis en musique par le club des chats.

Il se présente comme un programme télévisuel musical espiègle et

décalé.Enfants

Ciné-concert dès 3 ans

Durée 40 minutes



Au menu les aventures burlesques de Claude la cacahuète,

Mifune le chaton bleu, Minilait le hérisson et Canard le

Canard, mais aussi la visite d’une étrange planète en 3D

anaglyphe. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24 15:10:00

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur leportailcoucou13@gmail.com

