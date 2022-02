Concert MILLEFEUILLES Salle Le Cercle Saint-Amarin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Les « standards » de la Renaissance qui ont inspiré la chanson française et les grands tubes de la pop, empilés, superposés, combinés et mixés dans un joyeux moment de fantaisie ! **À SAINT AMARIN, SALLE LE CERCLE** **SAMEDI 12 MARS 2022 à 20h30** Réservation conseillée au 06 27 83 08 35 Places numérotées Tarif +16 ans : 12€ Tarif -16 ans : 8€ Le Cap – St Amarin Voici le lien vers le site internet du Cap St Amarin, qui nous accueille : [LeCap-Alsace.fr](https://www.lecap-alsace.fr/) Lien vers la page avec les infos de notre concert : [[https://www.lecap-alsace.fr/programme/double-face/](https://www.lecap-alsace.fr/programme/double-face/)](https://www.lecap-alsace.fr/programme/double-face/) _Avec_ _Marie Garnier : cornet à bouquin, cornet à pistons, bugle_ _Bernard Revel : chant, guitares Renaissance, folk et électrique_ _Stephan Olry : chant, colachon_ _Yohan Gomar : guitare basse, MAO_

