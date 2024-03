Concert Mille Choeurs pour un regard à l’Abbaye Abbaye de Montbenoît Montbenoît, vendredi 5 avril 2024.

A 20h30.

Organisé par Mille Choeurs pour un regard.

Concert dans l’église abbatiale avec les Grains d’Phonie (Oye et Pallet) et le Choeur des Sapins (les Combes).

Entrée libre et quête au profit de la recherche médicale en ophtalmologie.

Renseignements auprès des membres des chorales ou de l’Office de Tourisme. 0 0 EUR.

Abbaye de Montbenoît 4, Rue du Val Saugeais

Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

