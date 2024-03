[concert] Mila Dietrich + Velvet Velour La Maison des métallos Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 21h00 à 23h55

.Tout public. payant

tout public

tarifs 10, 15 ou 20€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

pas de vestiaire sur place

soirée électro / techno

avec Mila Dietrich et Velvet Velour où la musique électronique et la danse sont à l’honneur ! Une folle soirée dj set, qui mixe des univers pluriels

Mila Dietrich

Inspirés par son background à la batterie dans divers groupes de rock et métal, les tracks de Mila Dietrich nous plongent dans des trips visuels, infusés de références aux cultures alternatives. Mila revendique son éclectisme musical et défend avec passion l’abolition des frontières entre les genres.

Ses mix entre techno, remix punk rock, émo trap et trance, mélangés à son énergie sur scène hors du commun font de ses sets des expériences uniques et largement fédératrices. Son premier album sorti en 2021 a révélé au public un personnage à l’image très marquée, inspiré par le Joker et le cinéma, qui influence l’ensemble de son projet au même titre que la culture rock depuis ses débuts dans la musique. Après de nombreux singles distillés pendant deux ans, l’artiste s’apprête à sortir son nouvel album You Will Never Be Alone, aux couleurs très personnelles variant entre techno, trance, hyperpop et emo trap.Y

You Should Have Saved Me sonner

Velvet Velour

VELVET VELOUR est un projet solo de la diva du synthé installée au Royaume-Uni, Valeria Valuyskaya, qui présentera son DJ set hybride.

VELVET VELOUR s’inspire du dark disco, de l’électro et de la synthpop noire pour proposer un ensemble de chansons dansantes rétro-futuristes, sombres et parfois séduisantes, créées en mettant l’accent sur sa mélodie vocale éthérée.

Un album de remixes de son EP Rococo est sorti fin novembre 2023, comprenant des œuvres d’Antoni Maiovvi, St. Theodore, DJ Wedding, Disco Morato, Orchid, Skelesys, Louis de Tomaso, Alen Skanner, Technobeton et Larionov.

Le premier EP de VELVET VELOUR, Pleiades, est sorti en décembre 2020 sur le label suisse Dark Nights.

Rococo

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/concert-mila-dietrich +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/312112-mila-dietrich-velvet-velour

©Studio Louche / Natasha Gafina