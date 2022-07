Concert Mike And Jack Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Concert Mike And Jack Saint-Paul-lès-Dax, 23 juillet 2022, Saint-Paul-lès-Dax. Concert Mike And Jack

Bar Restaurant El Tex Mex Rue du Centre Aéré Saint-Paul-lès-Dax Landes Rue du Centre Aéré Bar Restaurant El Tex Mex

2022-07-23 21:00:00 – 2022-07-23 23:00:00

Rue du Centre Aéré Bar Restaurant El Tex Mex

Saint-Paul-lès-Dax

Landes Saint-Paul-lès-Dax EUR La rencontre entre deux passionnés de musique rock, un basque et un landais : en version acoustique. La rencontre entre deux passionnés de musique rock, un basque et un landais : en version acoustique. La rencontre entre deux passionnés de musique rock, un basque et un landais : en version acoustique. Rue du Centre Aéré Bar Restaurant El Tex Mex Saint-Paul-lès-Dax

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Saint-Paul-lès-Dax Landes Rue du Centre Aéré Bar Restaurant El Tex Mex Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville Rue du Centre Aéré Bar Restaurant El Tex Mex Saint-Paul-lès-Dax Departement Landes

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-dax/

Concert Mike And Jack Saint-Paul-lès-Dax 2022-07-23 was last modified: by Concert Mike And Jack Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 23 juillet 2022 Bar Restaurant El Tex Mex Rue du Centre Aéré Saint-Paul-lès-Dax Landes

Saint-Paul-lès-Dax Landes