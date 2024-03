CONCERT MIKA Maxéville, samedi 9 mars 2024.

MIKA, artiste aux multiples disques de platine, démarre la rentrée de la plus belle des manières avec la sortie de son nouveau single C’est la Vie .

Avec ce premier single, MIKA révèle un brin de son nouveau défi concevoir un album 100% en français, un album francophone à travers lequel il explore une part inédite de son intimité et honore ses identités multiples, toujours en mouvement. Il y a comme toujours dans ses mélodies et ses textes cette candeur joyeuse et décalée lorsqu’elle rencontre la profondeur de son message.

Billetterie https://www.zenith-de-nancy.com/evenement/mika/Tout public

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09

rue du zénith

Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est

