10, rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan Côtes d'Armor

2023-01-11 18:30:00

Côtes d’Armor Dinan Artiste émergente de la scène francophone, Mihlo propose une folk moderne, alternative et épurée.

Originaire de Paris, établie en Bretagne, cette enfant de la balle, née d’une mère comédienne, fait ses classes à l’école Atla, puis aux côtés de Frédéric Faye, se plaisant à papillonner d’un instrument à l’autre.

Nourrie, au fil des ans, des textes du théâtre classique, des sons électriques de Radiohead ou encore des chansons de Brassens ou Barbara, elle entame un parcours artistique pluriel, des scènes pop ou traditionnelle irlandaise, au théâtre musical.

Des envolées vocales à la Joan Baez où s’invitent des touches d’électro, une ambiance rappelant les chansons feutrées de Keren Ann, les titres de Mihlo invitent à l’évasion et à l’introspection dans leur urgence de libérer des mots comme trop longtemps tus.

Son premier EP, Cage de verre, dévoile un message nécessaire, celui de la reconstruction, parle sans tabou des rapports d'emprise et de soumission, et témoigne avec détermination d'un espoir tenace, comme une ode à la vie. lelabo@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 47 80

