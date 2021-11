[CONCERT] MICROPHONE CHECK FRANCE/SÉNÉGAL FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 13 novembre 2021, Lille.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le samedi 13 novembre à 20:30

Pas de côté pour ces retrouvailles 2021, la focale porte aussi sur un autre nord, celui du Sénégal. Autre écart, pas que des MCs au programme : – Performeur au style unique, Midos Ladowz c’est des flows élastiques, des refrains chantés et entêtants. Champion des Hauts de France 2020 pour le BUZZ BOOSTER, appréciez son projet 2021. – Les habitué.e.s du FLOW ont pu l’apercevoir aux machines avec plusieurs artistes, découvrez le projet solo d’Adam Carpels, à la croisée des musiques électroniques et du Hip Hop. – Apparue sur nos radars à l’occasion du tremplin Rappeuz, Milly Parkeur mène sa route depuis le Togo est vient d’enregistrer son premier projet solo. A découvrir sur scène en avant goût de la finale Rappeuz ! – Fusion de groupes emblématiques des scènes rap de Rosso & Saint Louis, Rap Soldiers propose un rap engagé, taillé pour la scène. – Choriste et rappeuse familière de la scène Hip Hop Sénégalaise, Sister Marème est aussi une artiste engagée pour plusieurs causes. – BE4T SLICER, c’est l’amalgame de musiciens experts en « collages sonores ». Derrière leur nom se cachent trois Lillois adeptes du sampling et des beats électro. En live, ils dévoilent un véritable instrumentarium source d’une electro-jazz astucieuse. _Organisé par La Générale d’Imaginaire, l’Association des Jeunes pour le Développement Culturel de Rosso Sénégal (AJDCRS) et le Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines de Lille._ _Métro ligne 2 Mairie de Lille / V’Lille station Jean-Baptiste Lebas et Rue d’Arras_

Gratuit sur inscriptions

« Les Microphone check » c’est un rendez-vous au Flow, où l’on vient chiner les artistes émergents du Nord.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T23:30:00