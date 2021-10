Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Concert: Mickael Vigneau Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne

Concert: Mickael Vigneau Sauveterre-de-Guyenne, 11 novembre 2021, Sauveterre-de-Guyenne. Concert: Mickael Vigneau 2021-11-11 – 2021-11-11

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne Mickaël, ce virtuose de l’accordéon, revient pour nous faire partager sa passion de l’accordéon avec une

énergie de feu et un talent reconnu. Mickaël, ce virtuose de l’accordéon, revient pour nous faire partager sa passion de l’accordéon avec une

énergie de feu et un talent reconnu. +33 6 58 63 84 70 Mickaël, ce virtuose de l’accordéon, revient pour nous faire partager sa passion de l’accordéon avec une

énergie de feu et un talent reconnu. Concert-Mickael-Vigneau dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Autres Lieu Sauveterre-de-Guyenne Adresse Ville Sauveterre-de-Guyenne lieuville 44.69425#-0.08115