Concert : Michelle David & the True-Tones Le Havre, 3 décembre 2021, Le Havre.

Concert : Michelle David & the True-Tones Le Havre

2021-12-03 21:00:00 21:00:00 – 2021-12-03

Le Havre Seine-Maritime

La diva Michelle David revient au Havre avec son groupe The True Tones pour vous présenter “It’s a Soulful Christmas”. Cet album aux diverses nuances soul, gospel et pop et composé majoritairement de morceaux originaux, à l’exception de “White Christmas”, “Silent Night” et “What Christmas Means To Me”, fait le pont entre le Noël chrétien, le Père-Noël et les cadeaux sous le sapin.

Le groupe nous emmène voyager, à travers un tour des styles en passant par la Motown, la Philadelphia Soul (“He Came From Love”, “Snow”), le Texas-swing et le calypso (“A Christmas Cliché Thing”) ou encore la mambo avec “Do The Christmas Mambo”. En résumé, un opus aux accents acidulés accompagné de la puissante voix de Michelle qui promet des fêtes chaleureuses.

Michelle David : chant ; Onno Smit : guitare ; Paul Willemsen : guitare ; Bas Bouma : batterie.

Le vendredi 3 décembre à 21h, au Magic Mirrors.

magicmirrors@lehavre.fr https://magicmirrors.lehavre.fr/

Le Havre

