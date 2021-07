Alès Alès Alès, Gard Concert Michèle Torr Alès Alès Catégories d’évènement: Alès

Alès Gard MICHÈLE TORR chante l’amour, la passion, le don de soi. Sa voix caressante et puissante, aux accents veloutés, émane des tréfonds de son être. Cette artiste hors du commun offre un spectacle d’une grâce et d’une pureté rares, riche de toutes les émotions.Aujourd’hui, c’est accompagnée de l’Orchestre de Richard Gardet que cette grande artiste a décidé de retrouver son public lors d’une grande tournée nationale pour ses 50 ans de chansons. Elle reprendra ses plus grands tubes : « Emmène-moi danser ce soir », « Je m’appelle Michèle », « Une petite Française », « J’en appelle à la tendresse », « Lui », « Une vague bleue » et, bien sûr, les nouveaux titres de son nouvel album « Je vais bien ». * Infos pratiques : – Vendredi 19 août à 21h – Aux arènes du Tempéras d’Alès – Gratuit : p laces limitées, réservation indispensable au près de l’Office du tourisme, – Respect des conditions sanitaires en vigueur : pass sanitaire avec pièce d’identité + port du masque obligatoire. Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-23 par

