Concert Michel Jonasz & Jean-Yves d’Angelo Piano/Voix saison 4 Châteaudun, vendredi 29 mars 2024.

Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant.

Au programme des extraits de l’album « La Méouge, le Rhône, la Durance » réalisé ensemble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de bonheur49 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Espace Malraux

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

