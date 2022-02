Concert Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo : une saison 4 en Piano/Voix ! Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Concert Michel Jonasz et Jean-Yves D'Angelo : une saison 4 en Piano/Voix !
Casino, 6 Avenue Robert Cousin, Bagnoles de l'Orne Normandie
9 avril 2022

Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant. Au programme : des extraits de l'album « La Méouge, le Rhône, la Durance » réalisé ensemble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, les chansons incontournables qu'on écoute avec toujours autant de bonheur. 

Tarif : à partir de 42 €. 
Renseignement et réservation : 02 33 37 84 00
https://www.joa.fr/casinos/bagnoles-de-l-orne

