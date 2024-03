concert Michel Garnier et Pakoune basilique Sainte Madeleine Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, vendredi 31 mai 2024.

Début : 2024-05-31 21:00

Fin : 2024-05-31 22:00

Michel Garnier et Pakoune nous proposent un voyage sur les pas de Marie-Madeleine et de Charles de Foucauld.

Marie de Magdala réunit des musiciens et chanteurs professionnels et des choristes semi-amateurs, la chanteuse soliste Pakoune, sous la direction du compositeur Michel Garnier et de Stephen Nicolay

Avec le choeur de Magdala, le choeur de la communauté des oiseaux ainsi que la diffusion des parfums de Fabrice et Véronique Kervella qui contribuent à ce véritable parcours initiatique au cœur de la nature. Pour mieux s’imprégner des lieux et personnages, un bouquet d’essences aromatiques différent (Myrrhe, Nard, Rose, Ciste…) marque chaque moment clé du spectacle et divulgue la présence de Marie-Magdeleine,

Musique, chant, choeurs et parfums bibliques au programme de la soirée.

Retrouvez l’alchimie de ces deux grands artistes, la chanteuse PAKOUNE à la voix profonde, émouvante, aux couleurs de terres lointaines et Michel GARNIER à la voix intemporelle traduisant la vibration de la nature et la force des chevaliers.

Les choristes de la célèbre Communauté des Oiseaux et du choeur de Magdala seront dirigés par Stephan Nicolay.

Pour cette soirée, Michel Garnier retrouvera deux amis de toujours, Fabrice Kervella, créateur et diffuseur de parfums bibliques et Frère Didier Vernay, dominicain de la Ste Baume qui sera le conteur du voyage.

Un concert exceptionnel, à ne pas manquer.

basilique Sainte Madeleine 83470 Saint Maximin la Sainte Baume Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 Var