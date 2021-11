La Bresse La Bresse La Bresse, Vosges CONCERT MICHAEL JONES La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

CONCERT MICHAEL JONES Salle des Fêtes Rampe de L'Hôtel de Ville La Bresse

2021-12-11 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-11 23:55:00 23:55:00

40 EUR

Depuis l’inoubliable Je te donne, Michael Jones n’a pas quitté le cœur du grand public français ; l’ensemble de son œuvre a d’ailleurs été célébré par une Guitare d’Or en 2008. Michael a participé aux albums de nombreux artistes tels que Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant que musicien ou auteur. Il a également participé aux bandes originales de films comme L’union Sacrée, Un Amour De Sorcière ou encore Pacific Palissades interprétée par Ray Charles. Enfin, il a parcouru les scènes du monde entier parfois aux côtés de Céline Dion, Phil Collins ou encore Christopher Cross. En janvier 2017 est sorti l’album Au Tour De qui retrace l’ensemble de son parcours durant lequel il a vendu près de 5 millions d’albums (infodisc.fr). Sur scène Michael est accompagné de Christophe Bosch, Pierre-Etienne Michelin et Jacky Mascarel. Riches d’expériences très variées ils vous feront chanter, danser, rire et peut-être même pleurer … de joie ! Ce concert sera l’occasion de vous emmener Au Tour De cette belle carrière allant des derniers titres solo de Michael aux airs de J.J. Goldman et de Fredericks-Goldman-Jones relevés d’une touche rock’n roll signée Jones. +33 6 32 50 69 76 music live events

Salle des Fêtes Rampe de L’Hôtel de Ville La Bresse

