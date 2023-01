Concert: Michaël Gregorio Pau, 22 février 2024, Pau .

Concert: Michaël Gregorio

2024-02-22 20:00:00 – 2024-02-22

59 59 EUR Avec L’Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompagné de ses musiciens, nous embarque dans un spectacle grandiose mêlant humour, performances vocales et émotions.

Dans ce voyage expérimental, il nous invite à explorer la voix dans toute sa diversité : de la variété au rap, du rock à la musique classique, du jazz au death métal,…

Mais à trop tirer sur la corde, cette voix parfois se brise. Rien de tel qu’un saut dans l’image pour remonter sa piste, du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales. Image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes que nous revisitons avec enchantement.

