Concert – Meyer / Pillac Parthenay, 23 juillet 2022, Parthenay.

Concert – Meyer / Pillac Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay

2022-07-23 – 2022-07-23 Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Parthenay 79200

Aux commandes, le bonheur de Meyer est communicatif, toujours prêt à surprendre, il vous emmène avec lui de J.J. Cale et Tony Joe White à Vince Taylor, Elvis Presley, Jimmy Reed en passant par les Coasters et quelques originaux. Il se produira en duo avec le guitariste Xavier Pillac, qui l’accompagnera à la dobro et assurera les chœurs.

Aux commandes, le bonheur de Meyer est communicatif, toujours prêt à surprendre, il vous emmène avec lui de J.J. Cale et Tony Joe White à Vince Taylor, Elvis Presley, Jimmy Reed en passant par les Coasters et quelques originaux. Il se produira en duo avec le guitariste Xavier Pillac, qui l’accompagnera à la dobro et assurera les chœurs.

+33 6 28 41 78 07

Aux commandes, le bonheur de Meyer est communicatif, toujours prêt à surprendre, il vous emmène avec lui de J.J. Cale et Tony Joe White à Vince Taylor, Elvis Presley, Jimmy Reed en passant par les Coasters et quelques originaux. Il se produira en duo avec le guitariste Xavier Pillac, qui l’accompagnera à la dobro et assurera les chœurs.

COUPE GORGE

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay

dernière mise à jour : 2022-05-28 par