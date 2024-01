Concert MEUTE / Festival Baule d’Airs Chapiteau de L’Embouchure Baule, dimanche 19 mai 2024.

Concert MEUTE / Festival Baule d’Airs Pour cette 17e édition Baule d’Airs, placée sous le signe de l’électro, nous avons décidé de faire appel à LA fanfare électro qui a révolutionné et démocratisé le genre… MEUTE ! Dimanche 19 mai, 20h30 Chapiteau de L’Embouchure Vente en ligne

Début : 2024-05-19T20:30:00+02:00 – 2024-05-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-19T20:30:00+02:00 – 2024-05-19T23:59:00+02:00

Pour cette 17e édition Baule d’Airs, placée sous le signe de l’électro, nous avons décidé de faire appel à LA fanfare électro qui a révolutionné et démocratisé le genre … MEUTE !

Non, vous ne rêvez pas, entre Berlin et Madrid, durant leur tournée européenne, la fanfare passera et surtout s’arrêtera sur la grande scène du festival Baule d’Airs, le dimanche 19 mai, à partir de 20h30.

Information très très TRÈS importante les places sont limitées et on peut vous garantir qu’elles vont partir vite !

Lien de la billetterie (vente exclusivement en ligne) https://cutt.ly/Meute-BDA/

Chapiteau de L'Embouchure 2 rue du Lièvre d'Or, 45130 Baule Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

musique festival

© MEUTE