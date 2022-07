Concert métissé avec la famille Jacob

Concert métissé avec la famille Jacob, 25 septembre 2022, . Concert métissé avec la famille Jacob



2022-09-25 17:00:00 – 2022-09-25 Les Amis de l’Orgue de l’église Notre-Dame de Saint-Loup-sur-Thouet vous proposent un concert métissé avec la famille Jacob: Francis Jacob, organiste (le père), Caroline Magalhaes, mezzo-soprano (la mère), Pierre Jacob, organiste orientation jazz (le fils) et Fabrice Ley, saxophoniste (l’ami). Au programme: musique baroque, jazz et musique brésilienne. Les Amis de l’Orgue de l’église Notre-Dame de Saint-Loup-sur-Thouet vous proposent un concert métissé avec la famille Jacob: Francis Jacob, organiste (le père), Caroline Magalhaes, mezzo-soprano (la mère), Pierre Jacob, organiste orientation jazz (le fils) et Fabrice Ley, saxophoniste (l’ami). Au programme: musique baroque, jazz et musique brésilienne. Les Amis de l’Orgue de l’église Notre-Dame de Saint-Loup-sur-Thouet vous proposent un concert métissé avec la famille Jacob: Francis Jacob, organiste (le père), Caroline Magalhaes, mezzo-soprano (la mère), Pierre Jacob, organiste orientation jazz (le fils) et Fabrice Ley, saxophoniste (l’ami). Au programme: musique baroque, jazz et musique brésilienne. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville