Concert – Metissage Die Die Catégorie d’évènement: Die

Concert – Metissage Die, 1 avril 2022, Die. Concert – Metissage Café Théâtre ANDARTA 57 rue émile Laurens Die

2022-04-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-01 22:00:00 22:00:00 Café Théâtre ANDARTA 57 rue émile Laurens

Die Drôme EUR Joseph et Florent nous proposent une exploration singulière d’opéras en langue française. Chanson Lyrique. cafetheatreandarta@gmail.com +33 4 75 22 00 81 Café Théâtre ANDARTA 57 rue émile Laurens Die

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Die Autres Lieu Die Adresse Caf� Th��tre ANDARTA 57 rue �mile Laurens Ville Die lieuville Caf� Th��tre ANDARTA 57 rue �mile Laurens Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Concert – Metissage Die 2022-04-01 was last modified: by Concert – Metissage Die Die 1 avril 2022 Die

Die Drôme