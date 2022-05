Concert Métamorphoses mythologiques Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Place Gambetta Montreuil Pas-de-Calais Montreuil Dans le cadre du Festival Musica Nigella

Concert baroque le samedi 28 mai à 20h30

En l’Abbatiale Saint-Saulve de Montreuil-sur-Mer Rendez-vous contournable du festival, le concert baroque à l’Abbatiale Saint-Saulve de Montreuil s’empare du thème Métamorphoses avec les cantates profanes composées sur les sujets mythologiques.

Œuvres de Montéclair, Moland… Avec la participation de Sarah Jouffroy (mezzo-soprano) et l’Ensemble Musica Nigella.

Programme complet à télécharger. reservation@musicanigella.fr +33 6 03 74 36 70 http://www.musica-nigella.fr/ Dans le cadre du Festival Musica Nigella

