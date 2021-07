Arc-et-Senans Arc-et-Senans Arc-et-Senans, Doubs Concert « Métamorphoses » Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Doubs

Concert « Métamorphoses » Arc-et-Senans, 1 août 2021-1 août 2021, Arc-et-Senans. Concert « Métamorphoses » 2021-08-01 19:15:00 – 2021-08-01 Saline Royale D17

Arc-et-Senans Doubs Arc-et-Senans Par l’ensemble « Masques ». Sur scène, 9 musiciens, 3 circassiens et un comédien donnent vie à cinq poèmes des Métamorphoses d’Ovide décrivant la création et l’histoire du monde. +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/accueil/ Par l’ensemble « Masques ». Sur scène, 9 musiciens, 3 circassiens et un comédien donnent vie à cinq poèmes des Métamorphoses d’Ovide décrivant la création et l’histoire du monde. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Arc-et-Senans, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Arc-et-Senans Adresse Saline Royale D17 Ville Arc-et-Senans lieuville 47.03225#5.77828

Évènements liés