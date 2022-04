CONCERT MÉTALSYMPHO AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE ARTISSIMO AU CHÂTEAU DE CLISSON Clisson, 15 juin 2022, Clisson.

2022-06-15 – 2022-06-15 Pont de la Ville Château de Clisson

Clisson 44190

L’atelier Métal, l’orchestre à cordes et la classe de chant de l’école de musique Artissimo ont choisi de mêler leurs compétences autour d’un seul et même projet « METALSYMPHO » ! Sous la houlette d’Hélène Checco, Anaïs Vintour et Yohan Estiot, la rencontre de deux univers musicaux qui fusionnent pour ne faire qu’un et la magie opère ! Entre les deux sessions, avant ou après le concert, apportez de quoi partager un grand pique-nique avec votre famille, vos amis… Une invitation culturelle et du vivre ensemble, de belles prémices au plus grand événement européen de métal, le Hellfest ! Avec la participation de Loire-Divatte, école de musique. /// Concert gratuit

Concert gratuit “Métalsympho” au Château de Clisson par l’école de musique Artissimo le samedi 15 juin à 19h

dernière mise à jour : 2022-03-31 par