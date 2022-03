CONCERT MÉTAL – MN’M SLASHER FEST Maxéville Maxéville Catégories d’évènement: Maxéville

Meurthe-et-Moselle

CONCERT MÉTAL – MN’M SLASHER FEST Maxéville, 14 mai 2022, Maxéville. CONCERT MÉTAL – MN’M SLASHER FEST Maxéville

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-14

Maxéville Meurthe-et-Moselle Maxéville EUR Metal Nancy Meeting crée le Slasher fest avec le Zénith du Grand Nancy pour répondre à la forte demande du public Métal de la région. Ce nouveau rendez-vous annuel nous proposera le meilleur de la scène Métal pouvant aller du doom au death, du prog au black. Les premiers noms annoncés Meshuggah, Leprous, Zeal & Ardor, Deluge, Wheel, Gorod & Molybaron nous promettent une soirée inoubliable… more to come. MESSHUGAH +33 3 83 93 27 27 https://www.zenith-de-nancy.com/evenement/mnm-slasher-fest/ Maxéville

