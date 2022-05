Concert Messie de Haendel avec l’ensemble vocal Sorelle Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Concert Messie de Haendel avec l’ensemble vocal Sorelle Altkirch, 6 juin 2022, Altkirch. Concert Messie de Haendel avec l’ensemble vocal Sorelle Altkirch

2022-06-06 17:00:00 – 2022-06-06

Altkirch Haut-Rhin 0 EUR L’ensemble vocal amateur Sorelle vous invite à son concert autour du « Messie » de Haendel, ce lundi de Pentecôte 2022, journée de la fête patronale à l’église St-Morand ; Les Sorelle, 4 soeurs d’origine altkirchoise, reprennent des extraits du Messie de Haendel, chantés à 4 voix. Le tout sera accompagné par le pianiste mulhousien Luc Marin, ainsi que par le conteur Henri Fritsch qui y ajoutera sa note de poésie. L’entré est libre, vos dons seront répartis entre l’organisation et la Fabrique de l’église. Un moment de musique baroque que vous proposent les Sorelle, le pianiste mulhousien Luc Marin et le conteur henri Fritsch, à l’occasion de la fête patronale. +33 3 89 40 02 90 L’ensemble vocal amateur Sorelle vous invite à son concert autour du « Messie » de Haendel, ce lundi de Pentecôte 2022, journée de la fête patronale à l’église St-Morand ; Les Sorelle, 4 soeurs d’origine altkirchoise, reprennent des extraits du Messie de Haendel, chantés à 4 voix. Le tout sera accompagné par le pianiste mulhousien Luc Marin, ainsi que par le conteur Henri Fritsch qui y ajoutera sa note de poésie. L’entré est libre, vos dons seront répartis entre l’organisation et la Fabrique de l’église. Altkirch

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Altkirch, Haut-Rhin Autres Lieu Altkirch Adresse Ville Altkirch lieuville Altkirch Departement Haut-Rhin

Altkirch Altkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/altkirch/

Concert Messie de Haendel avec l’ensemble vocal Sorelle Altkirch 2022-06-06 was last modified: by Concert Messie de Haendel avec l’ensemble vocal Sorelle Altkirch Altkirch 6 juin 2022 Altkirch Haut-Rhin

Altkirch Haut-Rhin