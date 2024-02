Concert « Messe des Pêcheurs de Villerville » de Fauré et Messager Rue de l’Église Villerville, samedi 13 avril 2024.

Concert « Messe des Pêcheurs de Villerville » de Fauré et Messager Rue de l’Église Villerville Calvados

Gabriel Fauré, André Messager, deux compositeurs amis, ont séjourné à Villerville dans les années 1880. A cette occasion, ils ont composé une messe brève écrite primitivement pour qu’elle soit chantée par les dames du village et les jeunes filles qui s’y trouvaient en vacances, au profit de l’association des pêcheurs locaux. Depuis elle a été interprétée par de nombreux choeurs par-delà le monde.

Le Groupe vocal Arthur Honegger présente « La messe des pêcheurs de Villerville » de Gabriel Fauré et André Messager avec accompagnement d’orchestre et d’harmonium, le même que Fauré fit parler jadis. Choeur et harmonium seront placés sous la baguette de Jean Legoupil. En première partie, le public aura le plaisir d’entendre le « Requiem » de Fauré. Le Groupe vocal Arthur Honegger sera accompagné par l’orchestre André Caplet.

PROGRAMME Requiem de Fauré (35 à 40 min) entracte 20 min Messe des Pêcheurs de Villerville (25 min) deux pièces d’orgue pour mettre en valeur ce bel instrument (10 min).

L’église Notre Dame de l’Assomption de Villerville date du XIIe siècle. De cette époque subsistent le clocher massif au toit en bâtière et le choeur de l’édifice en pur style roman. Elle fut agrandie et transformée de 1871 à 1900 jusqu’à obtenir la silhouette atypique qu’on lui connait aujourd’hui. L’église héberge plusieurs très belles statues du XVe au XIXe siècle et une statue en bois du Saint Patron local « Saint-Roch ». Elle a aussi connu son heure de gloire musicale quand Gabriel Fauré composa la « Messe des Pêcheurs de Villerville » qui y sera chantée sans instrument en 1881 et en 1882.

Gabriel Fauré, André Messager, deux compositeurs amis, ont séjourné à Villerville dans les années 1880. A cette occasion, ils ont composé une messe brève écrite primitivement pour qu’elle soit chantée par les dames du village et les jeunes filles qui s’y trouvaient en vacances, au profit de l’association des pêcheurs locaux. Depuis elle a été interprétée par de nombreux choeurs par-delà le monde.

Le Groupe vocal Arthur Honegger présente « La messe des pêcheurs de Villerville » de Gabriel Fauré et André Messager avec accompagnement d’orchestre et d’harmonium, le même que Fauré fit parler jadis. Choeur et harmonium seront placés sous la baguette de Jean Legoupil. En première partie, le public aura le plaisir d’entendre le « Requiem » de Fauré. Le Groupe vocal Arthur Honegger sera accompagné par l’orchestre André Caplet.

PROGRAMME Requiem de Fauré (35 à 40 min) entracte 20 min Messe des Pêcheurs de Villerville (25 min) deux pièces d’orgue pour mettre en valeur ce bel instrument (10 min).

L’église Notre Dame de l’Assomption de Villerville date du XIIe siècle. De cette époque subsistent le clocher massif au toit en bâtière et le choeur de l’édifice en pur style roman. Elle fut agrandie et transformée de 1871 à 1900 jusqu’à obtenir la silhouette atypique qu’on lui connait aujourd’hui. L’église héberge plusieurs très belles statues du XVe au XIXe siècle et une statue en bois du Saint Patron local « Saint-Roch ». Elle a aussi connu son heure de gloire musicale quand Gabriel Fauré composa la « Messe des Pêcheurs de Villerville » qui y sera chantée sans instrument en 1881 et en 1882. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

Rue de l’Église Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Villerville 14113 Calvados Normandie anim@villerville.fr

L’événement Concert « Messe des Pêcheurs de Villerville » de Fauré et Messager Villerville a été mis à jour le 2024-02-16 par OT SPL Deauville