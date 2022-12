Concert – Messa Occitana Saint-Martial-de-Valette Saint-Martial-de-Valette Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Saint-Martial-de-Valette EUR 6 6 Œuvres autour de Bach avec Elizabeth Herbin (clavier), Bruno Rossignol (direction et orgue), Danièle Lacroix (récitante) et Jean-Yves Agard (récitant).

Organisé par l’Union Occitana Camila Chabaneu Œuvres autour de Bach avec Elizabeth Herbin (clavier), Bruno Rossignol (direction et orgue), Danièle Lacroix (récitante) et Jean-Yves Agard (récitant).

Organisé par l'Union Occitana Camila Chabaneu +33 5 53 60 79 69

