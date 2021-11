Évran Évran Côtes-d'Armor, Évran Concert Meskach 4tet Évran Évran Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Évran

Concert Meskach 4tet Évran, 26 novembre 2021, Évran. Concert Meskach 4tet Manoir de la Roche Léau 3 lieu dit La Roche Évran

2021-11-26 – 2021-11-26 Manoir de la Roche Léau 3 lieu dit La Roche

Évran Côtes d’Armor Évran Meskach 4tet

Irlande, Bulgarie, Asturies, Hollande, Turquie

Découverte des traditions musicales européennes +33 6 13 62 40 11 Meskach 4tet

Irlande, Bulgarie, Asturies, Hollande, Turquie

Découverte des traditions musicales européennes Manoir de la Roche Léau 3 lieu dit La Roche Évran

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Évran Autres Lieu Évran Adresse Manoir de la Roche Léau 3 lieu dit La Roche Ville Évran lieuville Manoir de la Roche Léau 3 lieu dit La Roche Évran