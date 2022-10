CONCERT MES PETITES GRAINES

CONCERT MES PETITES GRAINES, 23 novembre 2022, . CONCERT MES PETITES GRAINES



2022-11-23 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-23 17:45:00 17:45:00 Pour célébrer la sortie de son premier album de chansons originales, Hélène Koenig vous propose une série de mini-concerts présentant ses chansons et son album. Accompagnée au piano par Christophe Durant, la chanteuse sème ses mots et ses notes pour les enfants dès le plus jeune âge et leurs familles. Musique en Fa-Mi : Dès 12 mois – Durée : 45’ Gratuit sur inscription(s) : actionculturelle@contrecourantmjc.fr actionculturelle@contrecourantmjc.fr +33 3 29 84 43 47 https://www.contrecourantmjc.fr/ © Caroline Photographe Pro dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville