le phare, le samedi 6 novembre à 19:30

Le Lions Club Tournefeuille-Occitanie, accompagné par la Ville de Tournefeuille et des sponsors réunis qui contribuent à la réalisation du spectacle, vous invite à venir nombreux partager une soirée autour des chansons de Michel SARDOU, produite bénévolement par Serge ALBAREL. **Pour la 11ème année, les fonds recueillis par notre club lors de cette soirée seront reversés à l’association “Enfants, Cancers, Santé”.** Cette association mène une lutte active et dynamique contre les cancers et leucémies de l’enfant et de l’adolescent depuis de nombreuses années. Ouverture à partir de 19h30. Vente des billets sur place **Entrée adulte : 15€** **Entrée enfant 6-12 ans : 7€**

Serge ALBAREL vous fera voyager des “Ricains” aux “Lacs du Connemara”. le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

2021-11-06T19:30:00 2021-11-06T22:00:00

