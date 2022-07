CONCERT MERCREDI DU BRIVET ET CINÉMA DE PLEIN AIR Pontchâteau, 3 août 2022, Pontchâteau.

CONCERT MERCREDI DU BRIVET ET CINÉMA DE PLEIN AIR

place Dominique David Pontchâteau Loire-Atlantique

2022-08-03 17:00:00 – 2022-08-03

Pontchâteau

Loire-Atlantique

Animations à partir de 17h

Mamadou Sall à 19h : Dans ce spectacle, la sagesse millénaire de l’Afrique côtoie samalice tout aussi légendaire. Les animaux, bien sûr, s’y taillent la part du lion mais les hommes avec leurs défauts caractéristiques

ne sont pas totalement absents. D’ailleurs, la limite reste floue : les animaux parlent et réagissent comme des hommes…

Ces contes sont issus du répertoire traditionnel mauritanien ou plus largement de l’Afrique de l’Ouest. Dans ce spectacle un conte peut en cacher un autre…

Un spectacle plein d’humour, de sagesse, accompagné de chants et en musique !.

Dorcha Cobs à 20h30 : Les 6 musiciens de Dorcha Cobs vous proposent un voyage plein de surprises dans l’univers du folk rock irlandais, autour des compositions de Topher Loudon, à la guitare et au chant, et d’Anthony Masselin au Uillean pipes et Whistle.

Cinéma de plein air de 22h15 à minuit : Afin de clôturer les Mercredis du Brivet 2022, venez vivre un moment familial et convivial au théâtre de verdure de la place Dominique David lors d’une projection de plein air. Cette année, vous pourrez visionner le film « Le voyage du Dr Dolittle », une comédie amusante et entraînante.

