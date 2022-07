CONCERT MERCREDI DU BRIVET, 27 juillet 2022, .

CONCERT MERCREDI DU BRIVET



2022-07-27 17:00:00 – 2022-07-27 22:30:00

Animations à partir de 17h.

Ezec la valise à 19h15 : Le crâne rasé, comme une boule de bilboquet, il intrigue. Le spectacle est parti sur des bases très sérieuses, le public ne bronche pas, retenant son souffle comme le jongleur lui-même. Il devient clown, perché sur une valise, en équilibre instable, afin de pouvoir utiliser un bilboquet dont la corde est trop longue. Moment de fou rire puis de candeur quand un jeune enfant, particulièrement bon joueur, vient l’aider dans son absurde attitude…

Vincent Prémel à 20h30 : Guitare en bandoulière, Vincent Prémel chante ses voyages et ses rencontres dans le tumulte et les fracas du monde. Comme on remplit un carnet de voyage, il raconte ses escales et ses aventures

chargées de poésie, d’embruns, de filles et de rhum. Avec humour et tendresse, il peint ses chansons pour le petit peuple humain dans un univers où s’entremêlent les espoirs, les souffrances et les rêves.

Animations à partir de 17h.

Ezec la valise à 19h15 : Le crâne rasé, comme une boule de bilboquet, il intrigue. Le spectacle est parti sur des bases très sérieuses, le public ne bronche pas, retenant son souffle comme le jongleur lui-même. Il devient clown, perché sur une valise, en équilibre instable, afin de pouvoir utiliser un bilboquet dont la corde est trop longue. Moment de fou rire puis de candeur quand un jeune enfant, particulièrement bon joueur, vient l’aider dans son absurde attitude…

Vincent Prémel à 20h30 : Guitare en bandoulière, Vincent Prémel chante ses voyages et ses rencontres dans le tumulte et les fracas du monde. Comme on remplit un carnet de voyage, il raconte ses escales et ses aventures

chargées de poésie, d’embruns, de filles et de rhum. Avec humour et tendresse, il peint ses chansons pour le petit peuple humain dans un univers où s’entremêlent les espoirs, les souffrances et les rêves.

dernière mise à jour : 2022-07-06 par