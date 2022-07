CONCERT MERCREDI DU BRIVET

2022-07-20 17:00:00 – 2022-07-20 22:30:00 Animations à partir de 17h Concerts :

Lignes de soi à 19h : A l’aube de la maturité, l’espace s’ouvre sur le vaste monde…

Perspectives, lignes de vie à tisser, sa ligne de vie : des lignes de soi… Un spectacle axé sur la symbolique de la verticalité, celle qui pousse chacun de nous à tenir debout, en équilibre entre ciel et terre Sowatt à 20h30 : De la passion du Chicago blues est né à l’automne 2016 SoWatt – un trio dédié au Chicago blues. Avant même de se produire en concert, le trio est devenu quartet. Son identité musicale s’est cristallisée autour du blues : Robert Johnson y côtoyant Charlie Parker. Une jam spontanée, réunissant les deux batteurs du groupe, est à l’origine de sa nouvelle orientation musicale. La joie d’improviser ensemble fut telle que les musiciens ne pouvaient en rester là. Depuis, SoWatt se produit dans sa nouvelle incarnation, en proposant une musique où les arrangements serrés ne brident nullement les improvisations débridées – qui restent l’ADN de la formation. Gratuit Animations à partir de 17h Concerts :

