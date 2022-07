Concert Mensa Sonora Moncoutant-sur-Sèvre, 9 septembre 2022, Moncoutant-sur-Sèvre.

Concert Mensa Sonora

2022-09-09 20:30:00 – 2022-09-09

EUR Concert classique avec l’ensemble Mensa Sonora Les Quatuors avec piano.

Ces deux œuvres de Mozart, datant du milieu des années 1780, sont comme frère et sœur. Grâce à elles, Mozart se réjouit d’avoir des textures plus riches que dans ses trios avec piano, et une plus grande variété de sonorités que dans ses quatuors à cordes.

Avec : Matthieu Boutineau (piano-forte), Cyrielle Eberhardt (violon), Gabriel Grosbard (alto), Julien Hainsworth (violoncelle).

+33 5 49 72 60 44

Ensemble MENSA SONORA Les Quatuors avec piano

