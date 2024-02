Concert Mémoires rebelles La Grande Ourse Saint-Agathon, dimanche 14 avril 2024.

Pour commémorer le Festival Wattstax de 1972, un événement musico-politique connu sous le nom de Woodstock noir, et en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter en lutte contre le racisme à travers le monde, le flûtiste et arrangeur trégorois Jean-Mathias Petri s’est entouré de trois musiciennes et d’un musicien de la région afin de raconter en musique des Mémoires Rebelles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:30:00

fin : 2024-04-14

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur

Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne contact@melrose-asso.com

