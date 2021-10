Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Concert Mélomanes Côte Sud – Le Poème Harmonique Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Concert Mélomanes Côte Sud – Le Poème Harmonique Capbreton, 20 octobre 2021, Capbreton. Concert Mélomanes Côte Sud – Le Poème Harmonique 2021-10-20 – 2021-10-20 Place Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas

Capbreton Landes Le Poème Harmonique, dirigé par Vincent Dumestre, explore la musique du Grand Siècle. Après le concert de Saint-Jean-de-Luz, cet été, où se rejouait la cérémonie de mariage de Louis XIV en 1673, il nous replonge au coeur du Palais Royal – le Louvre- en proposant chansons à boire, air de cour et opéras. Billetterie en ligne sur festik.net Le Poème Harmonique, dirigé par Vincent Dumestre, explore la musique du Grand Siècle. Après le concert de Saint-Jean-de-Luz, il nous replonge au coeur du Palais Royal – le Louvre- en proposant chansons à boire, air de cour et opéras. Billetterie en ligne sur festik.net Le Poème Harmonique, dirigé par Vincent Dumestre, explore la musique du Grand Siècle. Après le concert de Saint-Jean-de-Luz, cet été, où se rejouait la cérémonie de mariage de Louis XIV en 1673, il nous replonge au coeur du Palais Royal – le Louvre- en proposant chansons à boire, air de cour et opéras. Billetterie en ligne sur festik.net Mélomanes Côte Sud dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Place Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Ville Capbreton lieuville 43.64004#-1.43116