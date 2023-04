Concert : Mélodrame. Rainer Maria Rilke, Viktor Ullmann musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le Chant d'amour et de mort du cornette Christoph Rilke, poème de Rainer Maria Rilke, mis en musique par Viktor Ullmann. Par Matthieu Marie, comédien et Jonas Vitaud, piano. En juillet 1944, dans le camp de Theresienstadt où il est enfermé avec sa famille, le compositeur autrichien Viktor Ullmann écrit une œuvre pour piano inspirée d'un célèbre poème de Rainer Maria Rilke, Le Chant d'amour et de mort du cornette Christoph Rilke. Le 16 octobre, Ullmann est déporté par l'un des derniers convois de Theresienstadt vers Auschwitz, où il est assassiné dès son arrivée. Confiée à l'un de ses amis, la partition sera sauvée mais restera longtemps inconnue. Jonas Vitaud, pianiste virtuose, interprète cette œuvre tirée de l'oubli accompagnant le poème de Rilke, lu par le comédien Matthieu Marie.

droits réservés Jonas Vitaud et Matthieu Marie

