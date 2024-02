Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie La Maison Nevers, samedi 16 mars 2024.

Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie La Maison Nevers Nièvre

Mélodie Guitare et les Voix de Mélodie vous invitent à un concert à La Maison à NEVERS.

2 concerts proposés le même jour à 16h et à 20h30.

Tarifs 10€ / 5€ aux moins de 10 ans.

Billetterie sur place le 16/03 dès 15h, à la FNAC à Nevers et à Guérigny au salon de coiffure « Nouvelle vague ». EUR.

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

