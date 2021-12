Bédée LaCoustiK Bédée, Ille-et-Vilaine CONCERT – Melissmell LaCoustiK Bédée Catégories d’évènement: Bédée

Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu’ils sont révoltés ; d’autres qui incarnent la révolution de toute leur âme : Melissmell serait plutôt de la deuxième catégorie. Avec une poésie ciselée, elle reconstruit un univers proche des contes surnaturels de Maupassant, où les plumes soufflées par de grands auteurs comme Jacques Brel ou Jean Fauque se plantent sur le dos de l’animal indomptable qu’est le rock contestataire des origines.

https://www.vostickets.net/billet?ID=ACOUSTIK

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

Lieu LaCoustiK Adresse 5, rue des rosiers bédée Ville Bédée