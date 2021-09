Concert : Mel Bonis, une femme de légende Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel, 18 septembre 2021, Avranches.

Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel, le samedi 18 septembre à 16:00

_**Concert dans le cadre des Journées du Matrimoine en Normandie**_ Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine (des pères) et de notre matrimoine (des mères). En réhabilitant la notion de matrimoine, terme qui existait dès le Moyen Âge, le Mouvement HF souhaite valoriser la mémoire des créatrices et intellectuelles en contribuant à la transmission et à la visibilité des œuvres de celles qui nous ont précédées. [Source : HF Normandie.fr]

Réservation obligatoire (jauge limitée). Accès sur présentation du pass sanitaire.

Le quatuor Libra (ici en duo) met à l’honneur Mélanie Bonis, l’une des plus prolifiques compositrices des XIXe et XXe siècles, en interprétant quelques-unes de ses œuvres pour cordes et piano.

Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel Place d’Estouteville, 50300 Avranches Avranches Manche



