Concert Megaptera @ Borée (Mézenc) Borée, 16 avril 2022, Borée.

Concert Megaptera @ Borée (Mézenc)

Borée, le samedi 16 avril à 14:00

**Atelier artistique de 14 h à 17 h.** Réalisation d’une fresque colorée au-dessus de l’abreuvoir de Borée Un atelier ludique pour réunir petits et grands du village autour d’un projet artistique commun. Avec Ève, céramiste du village, réalisation en terre cuite du nom : Borée qui sera ensuite collé sur le mur de l’abreuvoir. Pour inaugurer ce petit événement créatif, nous organiserons un pot avec tous les gens du village. Deux ateliers gratuits (on peut venir au deuxième sans avoir été présent au premier) (Matériel sur place et terre/ cuissons offertes par Ève) L’atelier aura aussi lieu de 14 h à 17 h samedi 23 Avril. **Concert Megaptera à partir de 19 h** Megaptera est un concert en solo conceptuel qui nous imagine un temps vivre auprès des baleines à bosses et baleines boréales. C’est un dialogue fantasmé entre contrebasse et baleines qui rend compte de leur vie secrète et raconte une partie de leur histoire avec les humains. C’est aussi un moment en suspens qui cherche à provoquer le sentiment océanique et encourage l’introspection. Ouverture du café jusqu’à 22 h. Des crêpes salées et sucrées vous seront proposées sur place. Association: Le Gouleyou.

Entrée libre

Ouverture du Gouleyou

Borée Borée Borée Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T23:00:00